hospital de campanha #

Os nossos hospitais de campanha vão atender os pacientes com coronavírus e, posteriormente, suas estruturas vão permanecer à disposição da rede pública de Saúde para melhorar o atendimento à nossa população – gov GladsonC

O primeiro Hospital de Campanha de Rio Branco começa a ganhar forma. Cerca de 60 operários trabalham em ritmo acelerado para concluir a estrutura no menor tempo possível. Na tarde desta sexta-feira, 15, o governador Gladson Cameli fez uma vistoria técnica no canteiro de obras da futura unidade destinada, exclusivamente, para o tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus.

Quando estiver pronto, o Hospital de Campanha reforçará a rede pública de Saúde com mais leitos de enfermaria. A construção de mil metros quadrados está prevista para ser entregue até o próximo dia 11 de junho. O governador destacou que as estruturas dos hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão permanentes.

(…)