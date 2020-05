bolsonáricos #

Vai chegar o dia que ninguém (ou poucos) terá coragem de assumir que votou em Bolsonaro…

Por vergonha!

Aqui no Acre (o Estado que mais deu votos ao indecente), muitos já escondem a cara embaixo da própria mancha…que vão carregá-la para a vida toda…

Porque ficaram do lado errado dos fatos e da história….

Em tempo: Collor, que não fez uma vírgula do que faz o indecente, disse ontem estar arrependido de ter confiscado a poupança dos brasileiro no começo do seu governo (que acabou em impeachment)

J R Braña B.