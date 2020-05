Perpétua: ‘6 milhões para combater coronavírus…fiscalize’

6 milhões perpétua #

‘A Secretaria de Saúde do Acre já pode investir os R$ 6.204.762,42 que liberei de minhas emendas parlamentares para o combate à Covid-19. Eram recursos que estavam destinados anteriormente para obras e casas populares nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.

O Governo poderá redistribuir nas ações de enfrentamento ao coronavírus nessas e em outras cidades do Acre. Compreendo que agora é hora de cuidar da saúde, garantir a vida das pessoas. Com esse recurso pode-se investir em UTI, respiradores, IPIs para médicos e enfermeiros e outros equipamentos para capital e municípios. Assim que essa pandemia passar, retomaremos nossos projetos anteriores.

Me ajude: acompanhe e fiscalize.

Vamos juntos vencer esse vírus!.’

(Dep Perpétua)