tacio brito jr rodízio veículo #

Tácio Jr. (Papy) é irmão do ex-deputado federal do PT, Leo Brito

Ele conta que está com covid e está temeroso sair no carro para ir ao hospital porque o final da placa do seu carro é ímpar

Cês tem noção do qto é ridículo esse rodízio que a prefeita copiou de SP? Ex: Eu, Tácio de Brito Júnior, estou c/ Covid e preciso sair de casa agora à tarde pra fazer uma tomografia do pulmão. Meu carro tem placa final. Vou ter que ir de busão c/ possibilidade de infectar outros. — Atleta recordista mundial em fuga de debate (@papyjr13) May 18, 2020

Em tempo: disse ao meu amigo Tácio Jr. que vá ao hospital…ele tem todas as justificativas do mundo…qualquer multa será anulada.

J R Braña B.