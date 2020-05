vacina agência europeia #

Público (jornl de Portugal)

A Agência Europeia do Medicamento estimou esta segunda-feira que, “na melhor das hipóteses”, haverá uma vacina disponível para a covid-19 dentro de um ano, pedindo uma “abordagem coordenada” entre os Estados-membros para priorizar a sua distribuição.

Falando num debate com a comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento de vacina contra o novo coronavírus, o director executivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla inglesa) disse que uma vacina “está a um ano” de estar disponível no mercado, “na melhor das hipóteses”.

Além de frisar que este tipo de tratamento para a covid-19 não estará disponível em breve, Guido Rasi vincou que, quando a vacina de facto estiver pronta, não haverá logo de imediato produção suficiente para toda a população, pelo que defendeu coordenação dentro da União Europeia (UE) para determinar quais as camadas prioritárias.

(…)