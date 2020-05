mil mortes br #

Brasil sem rumo…até quando?

Mais de 1.100 mortes em 24 horas (1.179) e o Brasil sem um titular do Ministério da Saúde. E segue tudo do mesmo jeito…o que estão esperando as forças políticas e instituições do Brasil? https://t.co/8B8EDPrwqv

— Oestadoacre (@Oestadoacre) May 20, 2020