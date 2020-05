jbs doação acre #

(Gov do Acre)

Governo receberá doação de R$ 11,5 milhões do grupo JBS para enfrentamento ao coronavírus

O Governo do Estado do Acre irá receber mais uma importante ajuda no combate à pandemia do novo coronavírus. Na manhã desta segunda-feira, 19, o presidente da Friboi (empresa do grupo JBS), Marcelo Costa, anunciou ao governador Gladson Cameli que irá doar R$ 11,5 milhões para auxiliar o estado no enfrentamento à doença.

(…)

Em tempo: Boa notícia, né?

Em tempo 2: pois é: podiam dizer agora que a JBS que vai ajudar o Acre ‘é do filho de Lula.’…Sabe por que não dizem?: porque nunca foi verdade e neste momento não interessam as mentiras contra a família Lula…Bolsonaro se incumbe de destruir o Brasil com eficiência.

Em tempo 3: os números oficiais do coronavírus no Acre aqui

J R Braña B.