Proposta do governo é terceirizar até 40$ do sistema de saúde.

Emenda apresentada pela oposição preserva setores importantes da saúde da terceirização, como Fundação, PS, Hospitais.

Deputado Edvaldo Magalhães diz que o ‘filé da saúde vai para empresas privadas, como foi feito em Manaus’.

-As empresas amigas do Rei vão ficar com a administração do PS, da Fundação, do Hospital de Base…só com o filé….é um negócio.!



