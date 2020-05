pau nos servidores reunião presidente #

Em troca de recursos, arrocho nos salários dos servidores públicos

Para liberar recursos aos estados e municípios o presidente Bolsonaro, com a concordância dos governadores, condicionou enforcar financeiramente os servidores públicos até o final de 2021.

Gov do Acre

Bolsonaro:

-Alguns perderam seus empregos, outros estão tendo salários reduzidos, os informais foram duramente atingidos nesse momento. Vamos buscar maneiras para que, ao restringirmos alguma coisa [reajuste] até 31 de dezembro do ano que vem para os servidores da União, dos estados e dos municípios, nós possamos vencer essa crise”, afirmou o presidente ao defender o congelamento.

Governador GladsonC:

-Em um futuro bem próximo seremos cobrados por aquilo que estamos fazendo hoje, então temos que pensar muito bem no futuro de nossa sociedade, pesando e equilibrando as necessidades materiais e os cuidados com a vida humana, que é o bem maior.

Em tempo: o presidente Bolsonaro estava ‘bem humilde’ nessa reunião com os governadores…contam os bastidores que ele levou uma prensa do setor do agronegócio, que está vendo a canoa afundar….além disso sua popularidade cai todo dia…e o impeachment pode começar andar…

Em tempo 2: os governadores, saiba, concordaram com Bolsonaro em congelar os salários dos servidores públicos até o final de 2021.

Em tempo 3: como sempre, no lombo dos servidores (uma minoria de servidores que é casta vive nababescamente…a maioria dos servidores estaduais e municipais recebe menos de mil dólares..como também 90% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de 6 mil)

J R Braña B.