prestigia #

Servidores da saúde (exceto médicos e, no máximo, enfermeiros) não tem vez…são descartáveis (tanto que o governo vai entregar 40% do sistema de saúde para empresas privadas ‘ganharem dinheiro…negócio!…’

Professores (que vão enfrentar salas cheias daqui uns dias sem que o vírus tenha ido embora completamente) são descartáveis também…não compensa profissionalmente ser professor por aqui.

Pequenos e médios comerciantes….se virem!

Desempregados…se virem!

Artistas culturais passando necessidades….se virem!

No Acre, somente as polícias e afins são prestigiadas pelo governo…gratificações, abonos, promoções, homenagens etc…têm direito…mas e as outras categorias?

O governador acaba de enviar ao poder legislativo projeto que concede abono por 90 dias de R$ 420 (70 Dólares por três meses) aos agentes da segurança pública…todos!…mesmo o valor sendo um miséria os outros segmentos não têm o mesmo tratamento.

Ficar sempre de bem com aqueles que podem agir, armados – contra o povo parece ser prioridade dos governos do Acre…é uma tradição, inclusive em governos anteriores…

J R Braña B.

