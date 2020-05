vídeo insano #

O pior do vídeo não é a intenção do presidente Bolsonaro em se apropriar da polícia federal.

Esse fato concreto configura claramente crime da maior autoridade constituída do país e, só por isso, poderia o presidente ser afastado.

A PF não pode ser utilizada pelo ocupante do palácio do planalto em benefício próprio em hipótese alguma.

Porém, o que me impressionou foram as declarações contra a Constituição e os interesses do povo verbalizadas pelos ministros e pelo presidente.

Assista e segue texto após vídeo

Piores momentos da reunião ministerial. Confissão de crimes, vontade de destruir a Amazônia, desrespito a constituição e intolerância contra os povos. pic.twitter.com/pU5iGJSAeY — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 22, 2020

Um escândalo que não pode acabar em nada.

Desde ameaças a governadores, a ministros do STF à declaração de Bolsonaro, sem subterfúgio, de armar, com armas de verdade, a população.

O que teria acontecido a Lula se este tivesse dito, durante o seu governo exitoso, que seu objetivo era pôr armas nas mãos das pessoas para enfrentar a direita e seus tentáculos no sistema?.

Seria deposto e preso em ato seguinte….a própria imprensa que não se impressiona se incumbiria de fazer o trabalho.

A revelação desse vídeo pelo ministro Celso de Melo (STF) é o extrato real de um governo insano e perigoso para o bem estar da maioria do povo brasileiro.

Se faltava alguma coisa para que Bolsonaro perca as credenciais de presidente, esse vídeo não deixa mais faltar…

Chegou a hora das instituições agirem, pelo menos uma vez na vida, em defesa do Brasil.

Em defesa da Democracia e da nossa Constituição.

Em benefício do povo.

E dar um fim no pesadelo Bolsonaro!

J R Braña B.

PS: o mundo fica atônito…

Como o mundo enxerga Bolsonaro. Vergonha mundial! pic.twitter.com/WLO0RvRHdI — Gabriel Gatti 🚩🇧🇷 🇮🇹 (@gabrielmgat) May 22, 2020

PS 2: vídeo completo aqui