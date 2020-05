Governo só quer ir na boa (e retira PL da segurança de pauta da Aleac)

governo aleac #

O governo fez retirar de pauta na Assembleia Legislativa, no sábado (durante sessão extraordinária), o PL do abano de R$ 420 da segurança devido a emendas de deputados que ampliavam o benefício para outras categorias, como os servidores do ‘Pró-saúde’.

Este blog já falou desse comportamento excludente do palácio Rio Branco aqui

Conheça o PL do Abono Coronavírus da Segurança

Leia convocatória de GladsonC à Aleac

Leia sobre os 6 milhões de auxílio

Leia o PL do governo que favorece os servidores da segurança