O ex-senador Jorge Viana divulga extrato de suas emendas (2019) à prefeitura de Rio Branco, num total de 2,7 milhões e lembra que, no meio da pandemia, a prefeita Socorro Neri demitiu três indicados seus da estrutura do município. ‘Que esses tempos passem logo’

‘Vivemos esse momento trágico dessa terrível pandemia. Mais de 21 mil famílias estão em luto. Milhares de pessoas estão doentes. Deixo aqui minha solidariedade aos que sofrem e a todos que seguem nos ajudando nessa luta contra o vírus, como os que trabalham na saúde, na segurança, os que fazem a limpeza pública, os entregadores, e de outros serviços essenciais.

Imagino a dificuldade dos atuais gestores do nosso estado nessa hora. Compartilho aqui, a liberação de recursos para a Prefeitura de Rio Branco de emendas do meu mandato no Senado. Ainda bem que sempre destinei emendas para todos os municípios, sem exceção, e sei que ajudam muito nessa hora. Só lamento que os que mais trabalharam na hora de fazer as emendas durante meu mandato, como Gildo, Zé Alício e Cleiver, tenham sido demitidos da Prefeitura de Rio Branco em meio a essa pandemia. Que Deus nos ajude para que esses tempos passem logo.‘

