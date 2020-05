voos eua brasil #

E agora que o Dólar tá barato…quase R$6 por um.

Alegação: descontrole da doença no Brasil

Parabéns, Bolsonaro…afilhado de Trump!

OGlobo

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou um alerta que fizera por mais de uma vez e anunciou neste domingo a proibição da entrada de brasileiros e de demais não americanos que estiverem no Brasil por causa do descontrole do coronavírus no país.

Em tempo: boletim oficial covid-19 no Acre, 24-M

Em tempo 2: assista sessão de domingo na Aleac