jornal arg fundo #

‘Página 12’, de Buenos Aires

Por Eric Nepomuceno

Lo que el país vio el viernes de forma incontestable fue el bajísimo nivel, en todos los sentidos, de la pandilla ( que nos lleva al naufragio. Una especie de cloaca moral súbitamente expuesta a los ojos de todos.

‘O que o país viu na sexta-feira de forma incontestável foi o baixíssimo nível, em todos os sentidos, da quadrilha que nos leva ao naufrágio. Uma espécie de esgoto moral subitamente exposta aos olhos de todos’

Si hasta el viernes ya estaba claro que se trata del peor, más abyecto, inmoral y despreciable gobierno en la historia de la República – de los últimos 131 años, pues –, ahora se reafirma, con sonido e imágenes escalofriantes, esa amarga certeza.

‘Se até a sexta-feira já estava claro que se trata do pior, do mais abjeto, imoral e insignificante governo da história da república – nos últimos 131 anos, pois – agora se reafirma, com som e imagens terríveis, essa amarga certeza’

(…)