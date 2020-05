tirinha argentina #

No Página 12, da Argentina…tirinha de Daniel Paz

Traduzindo a tirinha:

-Aqui a quarentena asfixia a economia…tenho empreendimentos no Chile e no Brasil que vão muito bem.

-O que o senhor vende?

-Caixões

