perpétua dep #

Cynara Menezes, do Socialista Morena, escreveu sobre esta foto:

(…)fiz questão de comprar os direitos dessa foto do@Didasampaioo para publicar no site, porque nenhuma retratou tão bem o desprezo que bolsonaro sente pelos mortos do coronavírus(…)

‘Hoje ocorreu a primeira reunião unificada dos líderes da oposição na Câmara e no Senado. A iniciativa foi uma reação aos desmandos do governo Bolsonaro, que coloca cada vez mais a democracia brasileira em risco. A partir de hoje, o grupo se reunirá regularmente.

Além de tratar da investigação das denúncias contra o governo, os líderes decidiram reforçar a luta para que o Congresso freie iniciativas ilegais do governo, como a violação frequente do Estatuto do Desarmamento, e realizar um ato virtual na próxima 4a-feira, com a ABI, em defesa da liberdade de imprensa, tão atacada pelo governo. Para este ato serão convidadas outras entidades, como a OAB, por exemplo.

Abraços

Deputada Perpetua Almeida

Líder do PCdoB na Câmara’