lula acre #

Lula em vídeo curto com vítimas de hanseníase, inclusive acreanos…‘Tô com saudade de visitar as colônias’

Assista:

Em conversa com atingidos por hanseníase, Lula diz que segue na luta para recuperar a democracia em nosso país e que não vê a hora de acabar a pandemia para poder fazê-la na rua. pic.twitter.com/OKWTt7DdMT — Instituto Lula (@inst_lula) May 28, 2020

Em tempo: mais uma pessoa morre por covid em Cruzeiro do Sul nesta manhã