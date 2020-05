economia #

Quase 70% não tem mais esperança que esse governo dê rumo na economia…

No G1, Datafolha

(…)

Em tempo, IBGE:

A taxa de desocupação passou de 11,2% para 12,6% no trimestre terminado em abril, atingindo 12,8 milhões de desempregados. Com isso, são 898 mil pessoas a mais à procura de trabalho, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada hoje (ontem, 28) pelo IBGE.

Dos 4,9 milhões de pessoas que saíram da população ocupada (que perderam emprego), 1,2 milhão veio do comércio, 885 mil saíram da construção e 727 mil, dos serviços domésticos.