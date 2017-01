Viva o Brasil: Agora os golpistas acabam com a Lava Jato

PHA, do Caf:

A morte do Ministro Teori, relator da Lava Jato, significa o fim da Lava Jato.

O novo relator da Lava Jato será o sucessor de Teori, que, segundo o filho, sofria sérias ameaças.

O novo relator-coveiro da Lava Jato será escolhido pelo presidente Traíra , num Senado que ele controla.

É o Senado do Justiça, o Renan, na lista de alcunhas da Odebrecht, o Senado do Eunício, o Índio, da lista da Odebrecht, do essa porra Jucá, do Careca, do Aloysio 300 mil , do que faz chover na Paraíba e do Mineirinho, o Aecím.

O Conversa Afiada acredita que o novo relator da Lava Jato será o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o filho do insigne Yves Gandra Marins.

O pai foi o autor, a pedido de advogado do FHC Brasif, do pioneiro parecer com o pedido de impeachment da Presidenta que não cometeu crime nenhum.

O filho chegou ao TST, segundo reportagem de André Barrocal, na Carta Capital, pelas mãos generosas do Ministro Gilmar Mendes, no momento acamado em Lisboa com labirintite aguda.

Portanto, o valente cachalote , aquele que o professor Belluzzo chamou de “sábio idiota”, os dallagnóis e os delegados aecistas trabalharam em vão.

Ficam presos os que, supostamente, se meteram com o PT.

O Dirceu, por exemplo, condenado à prisão perpétua.

E os outros?

Os outros… não vem ao caso!

E viva o Brasil!

Em tempo: delegado da Lava Jato nao acredita em acidente.

