No Brasil os policiais são formados para o confronto com a violência…na escola é o contrário….

Educação e segurança são direitos constitucionais, mas seguem caminhos e rotas diferentes.

Não se resolve o problema da educação deixando a cargo de quem não compreende a essência educacional…que não segue em linha reta.

A militarização é a negação do ensino e educação democráticos…do aprendizado com as diferenças…escolas são palcos da diversidade…da indisciplina inteligente, fundamental para o crescimento humano.

E governos no Acre apostam na pedagogia do quartel entrando nas escolas….quando deveria ser o inverso…

…A pedagogia escolar é que deveria entrar nos quartéis.

J R Braña B.