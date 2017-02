Porto Walter: saneamento ambiental

AgGov:

Após as etapas de transbordo no porto de Cruzeiro do Sul, uma balsa com 750 milheiros de tijolos foi enviada no último fim de semana para Porto Walter, onde o governo realiza obras de infraestrutura.

Os materiais compõem uma das fases de transporte dos 4.200 milheiros necessários para cumprir a meta de 12,5 quilômetros de pavimentação neste ano no município.

Governador Tião Viana:

“O governo está viabilizando a chegada do saneamento integrado a essas regiões, algo que mudará completamente os indicadores de desenvolvimento humano, além de promover o acesso a outros programas sociais”.

Edvaldo Magalhães, Depasa:

“Para construir em cidades que se localizam nas cabeceiras dos rios, é preciso aproveitar ao máximo o período de elevação dos rios, como é o caso do Rio Juruá, que traz transtornos, porém possibilita a oportunidades para transportar os insumos necessários a um grande volume de trabalho no verão”.