No Twitter do senador do PMDB, do Paraná, Roberto Requião, um dos poucos desse partido que se salva.

O senador diz que o ministro da Fazenda recebe aposentadoria do Boston Bank de 250 mil ao mês.

Que maravilha!

E agora o governo Temer (ilegítimo) atua para comprar os votos dos deputados e senadores (liberando emendas) para aprovar a Reforma da Previdência (reforma, não,..o Fim da Aposentadoria).

Trocar emendas por votos na Reforma da Previdência é compra de votos, sim, senhor!

J R Braña B.