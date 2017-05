Com certeza os dois senadores do Acre nunca ouviram falar do escritor português Du Bocage.

Ontem eles foram ao Temer em meio ao turbilhão político…numa atitude cega de quem não avalia que esse governo acabou.

Aliás, nunca existiu.

E hoje vêm com a emenda…informaram GladsonC e Petecão que foram ao Temer (pego em flagrante pela PF e PGR) pedir para liberar recursos para o Acre…

Como um presidente mortinho da Silva pode liberar alguma coisa?

J R Braña B.