E é isso que a velha mídia começa fazer…

Com o crime de Temer e Aécio (que não há desculpa possível que eles possam dar) a mídia corporativa do Brasil, que vive às custas do estado brasileiro, faz o seu jogo diversionista.

Toda hora põem o Lula e a Dilma na roda…

Para passar a ideia que tudo é a mesma coisa…

Felizmente não é.

J R Braña B.