No Palácio Rio Branco manifestantes pedem eleição direta, já!

Ao contrário do que o PiGginho diz, não foi a turma do Lula que foi às ruas pedir eleições direta hoje em frente ao Palácio Rio Branco.

Foi uma parte da população que entende que a Democracia é a melhor saída para o Brasil.

Turma (ou melhor, banda) é a que assaltou o poder no país e que contou com o apoio do PiGuinho aqui no Acre.

Só os cegos não enxergam que os golpistas jogaram o Brasil no abismo.

Por isso, neste momento, é importante que a população do Acre – até os que equivocadamente apoiaram tirar uma presidenta eleita – devem se juntar aos que acreditam na saída democrática.

E a saída pela democracia é eleições, já!.

O Brasil precisa de um governo legítimo.

Nascido do voto popular.

Porque ninguém suporta mais essa turma, essa banda, que insiste em destruir o Brasil e os brasileiros.

Que são o golpistas e sua mídia…no Brasil e até aqui na terrinha.

J R Braña B.