Educação: todas as escolas da rede estadual do Acre serão climatizadas

AgGov:

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade e conforto nos ambientes de escolares do Acre, foi lançado na manhã desta segunda-feira, 22, o Programa de Climatização das Escolas. O projeto contempla os 22 municípios do estado e beneficia diretamente 207 escolas estaduais e cerca de 140 mil estudantes, além de professores e do quadro de apoio.

Só de investimentos foram R$ 16 milhões, que serão utilizados para aquisição e instalação dos aparelhos de ar-condicionado e estruturação da rede elétrica dos estabelecimentos de ensino.

(…)