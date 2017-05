Tá esquentando… Direitas, Já passa na CCJ do Senado

Só ruas cheias garantem eleição Livre e Direta no Brasil em 2017 – J R Braña B.

AgSenado:

Depois de um embate sobre constitucionalidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (31), proposta de emenda à Constituição (PEC 67/2016) do senador Reguffe (sem partido–DF) que determina a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos nos três primeiros anos do mandato presidencial. A proposta segue para o Plenário do Senado, onde será votada em dois turnos.

(…)