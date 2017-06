O DNiT, órgão subordinado ao ministério dos transportes, fez circular nesta quinta convite chamando a sociedade do Acre para no dia 12 prestigiar o começo das obras de recuperação da BR-364, no trecho entre Sena a Manoel Urbano.

Áudio no final

Entre Tarauacá e Cruzeiro a população registrou fotos e enviou a este blog – junto com um áudio – mostrando uma reduzida equipe do órgão federal atuando ‘no remendo de um buraco profundo’.

Áudio de moradores da região enviado ao blog: