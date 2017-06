Ao todo 16 governadores foram ao palácio da alvorada para um jantar oferecido por Temer, que tenta de tudo para se manter no cargo.

Nos próximos dias deve vir nova avalanche de denúncias da PGR contra o golpista-corrupto encastelado no planalto.

Tião Viana, governador do Acre, participou do encontro com Temer.

No G1:

Temer oferece jantar a governadores e a ministros no Palácio da Alvorada