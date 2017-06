Teatro dos Nauas lotado para ouvir a Frente Popular em Cruzeiro

Pelo menos 16 partidos da Frente Popular (aliança que sustenta politicamente o governo do Acre) participaram neste sábado de uma plenária no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul.

Os quatro nomes do PT (Emylson, Nazaré, Zen e Marcus Alexandre) que pretendem receber a chancela do partido para disputar o governo em 2018 estavam no encontro.

