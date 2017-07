Ifac mostrará experiências do instituto na Expoacre

Do Ifac para este blog:

Mais uma edição da Expoacre terá a parceria do Instituto Federal do Acre (Ifac) que levará uma programação de minicursos e oficinas para a feira. As atividades serão realizadas na semana de 24 a 28 de julho, no Campus do Agronegócio do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

A programação do Ifac na Expoacre 2017 terá o envolvimento de docentes dos campi Avançado Baixada do Sol, Sena Madureira e Xapuri. As atividades serão desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura do Ifac (Nupa) e pelo Centro Vocacional de Tecnologia em Agroecologia do Acre (CVT Agroecologia).

De acordo com a coordenadora do Nupa, Guiomar Diniz, as atividades terão a participação de estudantes, professores/pesquisadores e produtores da região. “Estamos nos preparando para participar de mais uma edição da Expoacre. Vamos levar as ações do Ifac de difusão tecnológica nas ciências agrárias, tecnologia e conservação de alimentos, horticultura, produção e manejo de pescado. O nosso foco é a difusão de tecnologias”, informou.

(…)