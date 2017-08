Onda de violência no Acre: as pessoas estão loucas? Não……

Nada mobiliza mais as redes sociais no Acre do que as notícias sobre violência…

No principado de Sena, então…meu Deus!

Sejam elas (as notícias) verdadeiras ou falsas…

Há uma insaciável vontade por saber e por propagar a desgraça que só vendo…

É um fenômeno social que precisa ser estudado…

As redes não se mobilizam para defender os direitos do povo (delas mesmo) que estão sendo retirados pelo Congresso e pelo governo do mal…

Mas se mobiliza 24h ao dia para divulgar uma desgraça humana qualquer um bilhão de vezes, se for preciso.

Como dizia o escritor e humanista español, Jose Luis Sampedro…:

-O povo está louco?

-Não. O povo está manipulado.

J R Braña B.