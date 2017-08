Prefeito Marcus, o garoto Felipe, de Sena, é pé quente!

Durante a campanha para prefeito do município ele dizia que o vencedor seria Mazinho Serafim.

E foi.

Na sexta-feira, no principado, ele conseguiu encontrar com Marcus Alexandre, provável candidato do PT e aliados ao governo em 2018 – e sentenciou:

-Marcus Alexandre será o próximo governador.

Anota aí, Marcus!

O menino sabe das coisas…

Um dia, aqui em Rio Branco, junto com o pai dele, o empresário Carioca, ele me parou na rua para dizer que é fã do SENA XXI e deste blog oestadoacre.com

Felipe é um menino acima da média.

Saúde e vida muuuuiiiiiito longa, Felipe!

J R Braña B.