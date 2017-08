Sórdido: Dep evangélico do DEM vem ao Acre e prega violência

Integrante da carcomida e atrasada bancada BBB (Bíblia, Boi e Bala) o deputado federal direitista Sóstenes Cavalcante (DEMO-RJ) disse em evento do partido no Acre que o senador Petecão (um cidadão pacífico e que todos conhecem no Acre) deveria ter agredido o colega Lindbergh Farias (PT-RJ) durante sessão no Conselho Sem Ética do senado.

Apologia à violência é crime!

E quando parte de um cidadão que se diz evangélico é pior ainda….

É o que o ac noticia neste sábado.

Esse Sóstenes joga no mesmo time do Bolsonaro.

Só podia dar nisso.

Felizmente Petecão nunca agiu assim.

J R Braña B.