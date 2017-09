As forças democráticas repelem declarações de general (assista Ulisses)

Este blog se junta aos que defendem o respeito à Democracia e à Constituição e repele também as manifestações golpistas de um oficial do Exército Brasileiro.

Felizmente a manifestação desse oficial não expressa a opinião do Exército Brasileiro e seu comando atuais.

Antes de ler a repercussão no país com as declarações despropositadas desse oficial, relembremos Ulisses Guimarães no seu discurso histórico na promulgação da Constituição de 1988:

Nota do PT

Em defesa da Democracia e da Constituição

O Partido dos Trabalhadores conclama as forças democráticas do País a repelir, com veemência, a gravíssima manifestação do general chefe da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, Hamilton Mourão.

Ao pregar publicamente uma intervenção das Forças Armadas sobre as instituições da República, um novo golpemilitar, este oficial não só desrespeita os regulamentos disciplinares, mas fere frontalmente a Constituição e ameaça seriamente a Democracia.

O episódio, ocorrido sexta-feira (16) numa reunião em Brasília, é ainda mais grave porque o general Mourão afirma que suas posições correspondem às do Comandante Geral e do Alto Comando do Exército.

Cabe recordar que, em outubro de 2015, por fazer manifestação no mesmo sentido antidemocrático, este personagem foi punido com a perda do Comando Militar do Sul, o que demonstrou, na época, o isolamento de suas posições.

A nova transgressão requereria imediatas providências por parte do Comando-Geral do Exército e do Ministério da Defesa, para ratificar o compromisso das Forças Armadas com a Constituição e impedir que fatos como estes se repitam. Preocupa, em especial, a omissão do governo golpista ante esse fato gravíssimo, pois até agora não houve manifestação ou ação das autoridades competentes em relação ao assunto.

O que o Brasil precisa é recuperar o processo democrático rompido com o golpe do impeachment; precisa de eleições diretas com a participação de todas as forças políticas, e não retornar a um passado sombrio que tanto custou superar.

Gleisi Hoffmann

Presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores

Qabsurdo. Agora é hora de saber se governo sem noção nem moral, de Temer, governa, ou deixará anunciarem q vão rasgar Constituição +q1vez. https://t.co/wLJbAUItu4 — Maria do Rosario (@mariadorosario) 18 de setembro de 2017