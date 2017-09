Marina tem artigo publicado no NY Times ridicularizado por PHA

Marina Silva teve publicado na edição on do NY Times desta quarta artigo onde trata da operação Car Wash, lava jato e suas implicações na vida política do Brasil

O jornalista e blogueiro Paulo Henrique Amorim (Record e Caf) escreve:

-É artigo é de uma obviedade avassaladora.

Aqui embaixo o elogio de PHA em Marina.

(E se ajoelha diante da Globo Overseas)

A Bláblárina atingiu a suprema glória do Verdismo Universal: publicou um artigo no New York Times.

O ladrão presidente não subiu a esse Olimpo, enquanto esteve em Nova York, quando recebeu ordens de Trump e fez um discurso à Assembléia Geral em que, segundo a Cegonhóloga , mentiu sobre o desmatamento do Brasil.

(Ainda segundo a Cegonhóloga , a culpa é da Dilma – e dele…)

O nome “Michel Temer” só aparece no NY Times nesse memorável artigo da Fadinha da Floresta – e mesmo assim num habitat pantanoso: a operação Car Wash, Lava Jato!

Já no título, o artigo é de uma obviedade avassaladora:

“Como a operação Lava Jato expõe o crime político no Brasil”.

Uma jênia .

Esse Montesquieu vivo observa que o sistema político do Brasil tem duas características muito próprias e nefandas:

• os partidos têm como objetivo continuar a governar;

• os partidos se concentram em fazer alianças para se manter no poder.

I-na-cre-di-tá-vel!

Uma jênia!

Como se sabe, em nenhum outro lugar do mundo – só na Coreia do Norte, talvez – os partidos políticos pretendem continuar no poder.

Como se os Republicanos nos Estados Unidos, os Conservadores na Inglaterra dissessem: estamos aqui para entregar o poder aos Democratas ou aos Trabalhistas!

Um por-ten-to!

Ela também acusa os congressistas brasileiros de lutarem para aprovar leis que ajudem a mantê-los no poder.

Não é assim no resto do mundo, como se sabe.

Os republicanos americanos lutam desesperadamente para aprovar o Obamacare que ajuda os Democratas!

Quá, quá, quá!

E isso tudo em Inglês!

She’s a genius!

Segundo ela, o maior problema do Brasil é a corrupção!

(Como dizem os udenistas, desde que deram o tiro no peito do Vargas e repetem agora.)

Felizmente, segue o antológico raciocínio amazônida, a recuperação do Brasil está nas mãos do Poder Judiciário, do povo e DA IMPRENSA!

(Ênfase minha!)

Da Imprensa, ou seja da Globo Overseas .

A fadinha não tem nada de boba…

Mas, só engana o NY Times…

(Que nem isso o ladrão presidente fez.)

PHA