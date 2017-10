Felizmente o prefeito de Cruzeiro do Sul não é um Bolsonaro

Declaração civilizada e humana do prefeito de Cruzeiro do Sul após sua casa ser invadida por um delinquente e sua secretária do lar ser baleada….é de uma pessoa, um político, com juízo.

Graças a Deus nenhum de nós fomos atingidos para perder a vida. O que tinha na minha casa, vai continuar tendo: roupas, bijuterias. A pessoa que entrou lá em casa foi infeliz. Eu creio que Deus tem muito mais para nos dar. Estou em paz quanto a isso. Não tenho riquezas para estar guardando em casa… (…) Eu quero abraçar ele, perdoar ele (…)

Brasil…: