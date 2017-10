Sibá: Seminário Cooperativas Rurais do Acre

Do sec Sibá Machado para este blog:

Nesta sexta-feira:

Tivemos o Primeiro Seminário das Cooperativas Rurais do Acre em Debate sobre as Experiências de Cooperativas de Sucesso no Brasil e no Mundo com a Participação:

– Cooperativa Pindorama de Alagoas,

– Cooperativa Aurora de Santa Catarina,

– Confederação das Cooperativas do MST,

– Organização das Cooperativas Brasileiras/OCB,

– Todas as Cooperativas Rurais do Acre.

Na Pauta:

Processo de Reestruturação das Cooperativas Rurais rumo à Construção da Holding e do Mercado Solidário dos Produtos da Reforma Agrária.

A Economia do Acre no Modelo PPC.

Um Projeto do Governo Tião Viana.

Agradecemos a presença do Prefeito Marcus Alexandre, do Deputado Jonas Lima, dos Secretários Reis da Seap e Márcio Verissimo da Seplan que apresentou o Portfólio do Governo do estado.

Montamos um comitê de trabalho para apresentar uma proposta até Dezembro.

Temporal em Rio Branco…: