Petecão: ‘vim à Rússia pedir apoio aos camaradas para 2018’

O senador Sérgio Petecão também anda pelas terras de Putim…anda em companhia dos colegas GladsonC e JV.

(Nenhum dos três votou na sessão que salvou o senador Aécio da justiça…como é bom ser tucano no Brasil)

O blog entrou em contato com Petecão e perguntou o que ele estava fazendo na Rússia…a resposta não demorou:

-Vim falar com os comunistas para ver a possibilidade de apoio para 2018 – escreveu o senador pelo celular ao blog.

Ou seja, ele passou por cima do Comitê Estadual do PCdoB e foi direto na matriz/origem do partido.

ka ka ka!!

J R Braña B.