Temer reduz Mínimo e imprensa colonizada só enxerga Nova York

Para cortar despesas, o governo vai adiar em um ano os reajustes dos funcionários públicos do executivo federal. Concursos públicos estão autorizados, mas só para preencher o mesmo número de cargos que ficarem vagos. E a projeção do salário mínimo de 2018 ficou mais baixa. Caiu de R$ 969 para R$ 965. Isso aconteceu porque a inflação, que é considerada no cálculo, está menor.

Em tempo: arrocho para os trabalhadores e vantagens para empresários inadimplentes…governo concedeu novo refis para devedores do Fisco…passou por cima das orientações dos técnicos da Receita Federal – oestadoacre.com

Enquanto isso, marcha dos trabalhadores sem teto (MTST) fechou São Paulo na terça e o PiG preocupado com Nova York.

Imprensa colonizada (caf)

