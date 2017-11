Rocha pede ‘Fora, Aécio’ de olho no seu espólio eleitoral no Acre (v)

O deputado Rocha pediu mais uma vez a saída do mineirinho/chato (da lista da Odebrecht) da presidência do PSDB.

Aécio Neves, construtor da canalhice contra Dilma e destruidor da democracia no Brasil, deu mais um golpe e sacou o cacique cearense Tasso Jeressaiti do comando tucano.

Aécio só é senador hoje (mesmo depois das propinas pedidas à JBS) porque o PSDB é governo e banca o Temer.

Foi o PSDB, a maioria do partido – que ajudou a salvar Temer das duas denúncias de corrupção apreciadas pela câmara corrupta.

Como está se aproximando 2018, o PSDB está se vendo numa encruzilhada…precisa do governo, com cargos e poder, mas terá que enfrentar as urnas ano quem vem com o carimbo de golpista e do partido mais desmoralizado do Brasil, segundo pesquisa do Data Folha (o segundo mais desmoralizado é o PMDB).

Rocha faz seu papel e tenta se distanciar da ala Aécio e ao mesmo tempo preservar seu espólio eleitoral aqui no Acre.

Pessoalmente, acho até que Rocha é um dos que retorna à câmara…

Assista ao vídeo do parlamentar tucano:

J R Braña B.

Antes publicamos…: