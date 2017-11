Nota dos comunistas do Acre pela morte de Rita Batista

NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE RITA BATISTA.

Rita Batista , mãe de Márcio Batista nos deixou o exemplo de luta. Seguiremos lutando.

PC do B HOMENAGEIA

RITA BATISTA, FUNDADORA DO PARTIDO

As almas de todas as mulheres são imortais. Mas as almas das mulheres justas são imortais e divinas.

Rita Batista, fundadora do PCdoB no Acre, recebeu um convite especial de Deus: cuidar das criancinhas no Céu, como ela cuidava aqui na terra, no Educandário Santa Margarida.

Rita era uma mulher de diamante, aço líquido e rosas. Sempre lutou como uma leoa por seus filhos, seus netos, seus camaradas.

A vida de Rita sempre foi de amor incondicional aos mais pobres, ao seu Partido e ao povo acreano.

Rita lutou com honra, com dignidade e altivez. Rita tinha a firmeza do ferro fundido e a leveza dos jardins.

Os camaradas do Acre e do Brasil se despedem com a certeza de que Rita Batista cumpriu a sua missão de mãe, de camarada e de mulher das lutas do povo acreano.

Vá em paz, camarada Rita!

Os dirigentes e militantes do PCdoB do Acre.