No dia da Consciência Negra, escolha um filme…

No dia da Consciência Negra reflita sobre o racismo no Brasil…

Aqui tem 10 para você optar por um neste fim de noite…vale à pena.

Elegi Invictus, sobre Mandela e a luta contra o racismo na África do Sul.

Direção: Clint Eastwood (2009)

Aqui o filme dublado para quem gosta…eu gosto e vou assistir legendado…som original, claro.

Por sugestão do Vermelho (abaixo) também indico a vocês:

J R Braña B.

Vamos à lista, em ordem cronológica. Cada um destes filmes merece ser visto e revisto com atenção. Mais do que filmes sobre a consciência negra, são filmes sobre relações humanas.

1. Rio, 40 graus, 1955, Direção de Nelson Pereira dos Santos, inaugurou o Cinema Novo, no Brasil

2. Rio Zona Norte, 1957, também de Nelson Pereira dos Santos

3. Orfeu negro, ou Orfeu do Carnaval, 1959, direção de Albert Camus

4. Adivinhe Quem Vem Para Jantar, 1967, Stanley Kramer.

5. No Calor da Noite, 1967, Norman Jewison.

6. Queimada, 1969, Gillo Pontecorvo.

7. Xica da Silva, 1976, Cacá Diegues.

8. Quilombo, 1984, Cacá Diegues

9. A cor púrpura, EUA, 1986, Steven Spielberg.

10. Bird, 1988, Clint Eastwood.

11. Mississipi em Chamas, 1988, Alan Parker.

12. Malcolm X, 1992, Spike Lee.

13. Segredos e Mentiras, 1996, Mike Leigh.

14. Colors, As Cores da Violência, 1998, Dennis Hopper.

15. Hurricane – O Furacão, 1999, Norman Jewison.

16. Mauá – O Imperador e o Rei, 1999, Sérgio Rezende.

17. Ray, 2004, Taylor Hackford.

18. Invictus, 2009, Clint Eastwood.

19. Histórias Cruzadas, 2011, Tate Taylor.

20. Django Livre, 2012, Quentin Tarantino.

21. Capitão Phillips, 2013, Paul Greengrass.

22. 12 Anos de Escravidão, 2014, Steve McQueen.

23. Selma, 2015, Ava DuVernay.

24. Moonlight: Sob a Luz do Luar, 2016, Barry Jenkins.

25. Estrelas Além do Tempo, 2017, Theodore Melfi.