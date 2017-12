Bom dia!…Preço do gás sobe 9% (e Ana Maria Braga nem vai usar colar!)

Botija bateu nos 80…e a gasolina, o litrão, 5 pilas….!

Será que Ana Maria Braga vai falar do aumento do preço do gás, como falou do preço do tomate na época em que Dilma era presidenta?

Ela chegou a usar até um colar de tomate…vai usar um colar de botijões de gás?

Vai nada…

O negócio bom era tirar o PT que o Brasil seria uma maravilha…

Estamos vivendo a maravilha…!

Bom dia e prepare o bolso…: subiu o preço da gasolina e do gás, classe média golpista!

J R Braña B.

——————

Mais Brasil…:

Lula na caravana no Espírito Santo e depois no Rio