Crença sabática: Adventistas homenageiam o comunista Moisés Diniz

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), que encampou e saiu vitorioso na luta na câmara dos deputados para que estudantes adventistas fossem respeitados na sua crença sabática durante as provas do ENEM, que acontecem em finais de semana (agora não mais aos sábados), foi homenageado pela igreja Adventista do 7º Dia.

Após a solenidade, que ocorreu na semana passada em Rio Branco, a igreja Adventista ofereceu um almoço ao deputado comunista do Acre.

O deputado escreveu na sua conta do FB:

-Fiquei com o coração renovado com a homenagem que recebi da Igreja Adventista do 7º Dia por nossa luta para retirar o sábado das provas do ENEM.

–Que Deus siga abençoando esses jovens sabatistas, que vivem de suas convicções!

Antes publicamos…: