Cesário Braga: acabou o sonho de nação

Reformas para um Brasil Colônia

Por Cesário Braga

Para falar da reforma previdenciária em apreciação, assim como a reforma trabalhista em vigor, vale a pena comparar o que tem acontecido na China e o que o governo federal tem dito, assentado sob o argumento que isso possibilita a competitividade para o ingresso no mercado global de mão de obra e estratégias para atrair investimentos internacionais.

Um trabalhador chinês já ganha mais que um trabalhador brasileiro. E vale lembrar que a expansão do domínio chinês não se deu apenas pela abertura ao mercado internacional ou pela precarização da mão de obra, mas por duras medidas protetivas para o mercado consumidor local e uma estratégia estatal mais dura ainda de produção e captura de tecnologia!

Para ingressar no mercado chinês o capital internacional deve se adequar às regras estatais e dividir o seu conhecimento científico. O que ocorre no Brasil, de Temer, autor das reformas, é exatamente o oposto. Desoneração fiscal, precarização do trabalho e fim da tecnologia nacional.

A China optou por ser uma potência e o Brasil quer retornar à condição de colônia, onde Povo será escravizado pelas grandes indústrias, nossos recursos naturais serão explorados de forma desmedida e as riquezas transferidas para os paraísos fiscais.

Havia em curso um projeto de se fazer do Brasil uma nação com investimentos na indústria naval, fortalecimento das grandes empresas brasileiras e produção de conhecimento por meio do ingresso de estudantes brasileiros no ensino superior no Brasil e no mundo, além de uma aliança tática com os grandes emergentes, vide BRICs. Tudo isso alicerçado na distribuição de renda como fomento para o mercado interno.

Porém, o espírito de vira-latas do terceiro mundo que contamina o desejo entreguista de topar ser qualquer coisa para está aliado a Europa ou EUA acabou com nosso sonho de nação.

Contudo, ainda existe esperança no retorno da classe trabalhadora ao poder, comprometida com o país e com um projeto nacional de fortalecimento de uma nação.

O Brasil tem todos os elementos necessários para uma grande potência: grande extensão territorial, com consequente abundância em recursos naturais; um enorme contingente populacional com potencial de crescimento; e, acima de tudo, um povo trabalhador. Basta organizar o time e voltar a jogar o jogo!

Essa tese de que o Brasil vai quebrar se não fizer a reforma é firula de quem quer ampliar o próprio lucro e de seus amiguinhos às custas do suor do povo brasileiro!

Secretário Estadual de Organização do PT Acre

