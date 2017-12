Movimento de direita protesta contra buracos e esquece o mais importante…

MBL, movimento de direita, que apoia os candidatos do PSDB para presidente da República, pichou alguns trechos de ruas da capital onde germinam, brotam os buracos…

É verdade…a cidade, as ruas, estão cheias de buracos…porém, os buracos não os maiores problemas da capital…longe disso.

O curioso é que o MBL, esse movimento de apoio à direita no Brasil, não realiza (não realizou) nenhum protesto contra a retirada dos direitos trabalhistas, nem contra o congelamento por 20 anos dos investimentos em saúde, educação, segurança e infra no país aprovado$$$ no Congresso pelo seu governo Temer.

Emblemático….: Não pinta ruas em defesa da previdência pública nem do reajuste real do salário mínimo, que para 2018 – foi reduzido pelo governo que o MBL apóia.

Quem sabe bem sobre o MBL é o GGN (MBL denunciado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha)

E a gente tem que assistir esses analfas políticos, alunos de Kim Kataguiri, Renan Santos e Fernando Holiday jogarem na desinformação e na despolitização da população…

Dá licença.

J R Braña B.

——

