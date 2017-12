Na cabeça de GladsonC progresso é construir túnel e viaduto? (tamos f…)

Quase ia esquecendo desse registro feito pelo ac há dois dias sobre os planos desenvolvimentistas do candidato-afilhado de MBittar ao governo, GladsonC… (sim, foi MBittar quem o lançou para o governo, ouça).

Plano de GladsonC para o ‘Acre do futuro’:

Construir um túnel e um viaduto em Rio Branco…duas armaduras de concreto cinzento para passar veículos…

Jenial! (deixe do jeito que está, revisor!)

O viaduto, recomendo, poderia ser da churrascaria do Oscar até o Flutuante…de um restaurante a outro…para facilitar a refeição na hora do almoço e, claro, a digestão (isso quando o Flutuante voltar à superfície comercial…kakaka).

Os candidatos da oposição têm uma fixação, obsessão em coisas megalomaníacas…

GladsonC poderia inovar e prometer um viaduto de Sena a Cruzeiro do Sul…sobre a BR-364…assim se resolveria os problemas dos buracos, da tabatinga e trafegabilidade na Rodovia do Fim do Mundo

O problema é que a oposição nunca pensa em gente, no social, de como resolver os problemas comuns…: saúde, educação, transporte, emprego, cidadania…

Só pensa em obras que não resolvem nada…viaduto, túnel…

Isso que é pensar grande e no progresso do Acre.

GladsonC é do PP…Partido Progressista…portanto, progresso…túnel, viaduto…prédios…

É um Juscelino kubitschek esse GladsonC!

É um Lula esse candidato afilhado e indicado do MBittar!

Que bobagem!…que coisa sem sentido!.

J R Braña B.

—-

