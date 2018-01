Cesário: comitê da democracia será criado dia 15 na capital

Cesário, dirigente do PT, informou ao blog que o comitê de Rio Branco em defesa da Democracia e de Lula será criado no dia 15.

Que bom vão criar…já um pouco tarde…

O momento é de agitação política incessante…de esclarecimento das pessoas, de luta política diária, nas ruas, nos sindicatos (os sindicatos do Acre, os principais são de direita…a presidente da CUT vai apoiar o GladsonC ao governo….kakaka…é pra não chorar!), no trabalho, no comércio…ao pequeno empresário, que Temer deu uma banana…mas liberou recursos, bilhões, 10, para a Petrobras doar a acionistas norte-americanos.

Agitação permanente!

Os trabalhadores conscientes têm que tirar a cadeira da bunda…!!!!

A democracia, mesmo essa democracia fajuta do Brasil, precisa ser defendida.

Sem democracia e estado de direito respeitados a barbárie se impõe.

Portanto, agitação política permanente…gerar e criar consciência nos trabalhadores e no setor médio da sociedade…é a saída para o Brasil

(J R Braña B. de algum lugar de Vera Cruz….)

(Editado e postado by Maria Lúcia)

